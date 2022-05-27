Freni tutmayan servis aracının çarptığı 4 öğrenci yaralandı - Haberler

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Freni tutmayan servis aracının çarptığı 4 öğrenci yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Freni tutmayan servis aracının çarptığı 4 öğrenci yaralandı

Kırıkkale'de freni boşalan öğrenci servis aracının çarptığı 4 lise öğrencisi yaralandı.

Kırıkkale'de freni boşalan öğrenci servis aracının çarptığı 4 lise öğrencisi yaralandı.

Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan M.Y. idaresindeki 71 S 0384 plakalı midibüs, okul önünde freninin boşalması sonucu önce yaya olan 4 öğrenciye, ardından D.Ç'nin kullandığı 71 S 0006 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler A.N.A, B.F, E.N.Ö. ve A.T, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü M.Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Anadolu Lisesi, Kırıkkale, Midibüs, Şehit, Güncel, Haberler

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