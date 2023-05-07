Üye Girişi
Haberi Paylaş

FRENİ TUTMAYAN OTOMOBİL, DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALI

Güncel Haberler

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde freni tutmayan otomobilin bahçe ile bina duvarı arasına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde freni tutmayan otomobilin bahçe ile bina duvarı arasına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Üstün'ün kullandığı 42 ZE 105 plakalı otomobil, freni tutmayınca kontrolden çıkarak bahçe ile bina duvarı arasına devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üstün, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Üstün Seydişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title