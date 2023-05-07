FRENİ TUTMAYAN OTOMOBİL, DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALI

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde freni tutmayan otomobilin bahçe ile bina duvarı arasına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Üstün'ün kullandığı 42 ZE 105 plakalı otomobil, freni tutmayınca kontrolden çıkarak bahçe ile bina duvarı arasına devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üstün, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)