Freni Tutmayan Kamyonun Yol Açtığı Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Freni Tutmayan Kamyonun Yol Açtığı Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freni tutmayan bir kamyon, trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarptı. Kazada İbrahim Sakin hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasında görüntülendi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde freni tutmadığı öne sürülen kamyonun çarptığı otomobildeki İbrahim Sakin'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 30 Haziran'da saat 19.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Umut A. yönetimindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü ve iddiaya göre freni tutmayan kamyon, Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606, 17 HU 792 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobillerdeki Bektaş Duran ve İbrahim Sakin, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Suriye uyruklu Subhi El Aziz, yol kenarındaki bankta oturan Satılmış Arslan yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kamyon şoförü Umut A. gözaltına alındı. Yaralılardan İbrahim Sakin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diğer yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla gelen kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptığı anlar yer alıyor. Ayrıca kamyonun korna sesi ile çarpışma anında oluşan gürültü de duyuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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