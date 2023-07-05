Freni tutmayan araç bahçeye uçtu: Anne ve kızı ölümden döndü

Samsun'da yokuş aşağı inen hafif ticari araç freni tutmayarak bir evi bahçesine uçtu, sürücü ve 4 yaşındaki kızı ölümden döndü. Kaza, İlkadım ilçesi Hasköy Mahallesi 193. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Ö.'nün kullandığı 55 AIN 922 plakalı hafif ticari aracın yokuş aşağı inerken frenleri boşaldı. Fren tutmaması sonucu kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine uçtu. Bahçede bulunan dut ağacına çarparak durabilen araçtan Merve Ö. ve kızı Nisan Ö.yara almadan kurtuldu. Araçta maddi hasar oluşurken, kaza yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazayı anlatan Merve Ö. 'Yokuş aşağı olan yoldan inerken frene basa basa iniyordum ancak arabanın freni tutmadı. Bir an hızlanmaya başladı ondan sonra ben de el frenini çekip direksiyonu kırdım' dedi.