Freni patlayan tırın arasına daldığı kalabalığın neden orada toplandığı ortaya çıktı

Mardin'de en az 16 kişinin can verdiği, 29 kişinin ise yaralandığı kazanın öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı da ortaya çıktı. Olayın hemen öncesinde başka bir freni patlayan tırın 2 araca çarparak takla attığı ve bu kaza sonucu 2 çocuğun öldüğü belirlendi. İlk kaza sonrası olay yerine yardım etmek üzere toplanan kalabalığın arasına ise başka bir freni boşalan tır daldı.

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan tır kalabalığın arasına dalarak en az 16 kişinin ölümüne neden oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı da ortaya çıktı.

ÖNCESİNDE 2 ÇOCUĞUN CAN VERDİĞİ BİR KAZA YAŞANMIŞ

Kazanın hemen öncesinde akaryakıt istasyonunun yakınında freni patlayan başka bir tır 2 araca çarparak takla attı. Olay sonucu 2 çocuk hayatını kaybederken, olay yerine çok sayıda kişi yardım etmek üzere yöneldi.

FRENİ PATLAYAN TIR TOPLANAN KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Toplanan kalabalığın arasına başka bir tır freni boşalmış halde hızla daldı. İlk belirlemelere göre katliam gibi kazada 16 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.