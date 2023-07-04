Freni patlayan taş yüklü kamyon D-100 karayoluna uçtu: 2 yaralı

BOLU - Bolu'da freni patlayan taş yüklü kamyon D-100 karayoluna uçtu. Hurdaya dönen kamyonda bulunan 2 kişi yaralanırken Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, D-100 karayolunda Rüzgarlar köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüzgarlar mevkisinde bulunan taş ocağından D-100 karayoluna seyir halinde olan Rıdvan Ü. yönetimindeki 14 BS 059 plakalı taş yüklü kamyon fireni patladı. Fireni patlayan kamyon kontrolden çıkarak, toprak yoldan D-100 karayolu Ankara yönüne uçtu. Bariyerleri parçalayarak yola uçan kamyonda bulunan sürücü Rıdvan Ü. ve ismi öğrenilemeyen yolcu konumunda bulunan kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun Ankara yönü araç trafiğine kapandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.