Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: Önce 4 araca ardından yayaya çarptı

Durumu ağır olan yaralı hastanede tedavi altına alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde freni patlayan kamyonet 4 araca çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İ.U. idaresindeki kamyonet, freni patlaması sonucu sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yol kenarında park halinde bulunan 38 FJ 944, 38 HF 412, 58 HK 345 ve 50 ACT 715 plakalı araçlara çarpan kamyonet, kaldırımdaki yayaya da çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan yaya da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetin çarptığı araçlarda maddi hasar oluşurken, kamyonette çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.