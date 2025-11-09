Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni patlayan bir kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada ölü ya da yaralı bulunmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Keçiören'deki 23 Nisan Mahallesi Zorlu Sokak'ta seyir halinde olan kamyonun freni tutmadı.
Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ölü ya da yaralının olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel