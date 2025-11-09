Haberler

Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı

Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni patlayan bir kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada ölü ya da yaralı bulunmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni patlayan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Keçiören'deki 23 Nisan Mahallesi Zorlu Sokak'ta seyir halinde olan kamyonun freni tutmadı.

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölü ya da yaralının olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.