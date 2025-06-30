Freni Patlayan Kamyon 4 Otomobile Çarptı: 1'i Ağır 4 Yaralı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freninin patlaması sonucu bir kamyon, trafik ışığında bekleyen 4 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, freni patlayan kamyon trafik ışığında bekleyen 4 otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir istikametine seyir halinde olan Umut A. yönetimindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, freninin patlaması üzerine Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606, 17 HU 792 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki kaldırıma devrilerek durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan Bektaş Duran ve İbrahim Sakin, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Suriye uyruklu Subhi El Aziz, yol kenarındaki bankta oturan Satılmış Arslan yaralandı. Yaralılardan Satılmış Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, kamyon sürücüsü Umut A. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle çevredeki trafik lambalarında ve kamyonun devrilmesi sonucu yıkılan yol kenarındaki duvarın üzerine düştüğü 26 EG 951 plakalı otomobil de hasar meydana geldi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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