KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü - Haberler

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KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir tırda yüklü inşaat demirlerinin park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 7 otomobilde hasar oluştu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir tırda yüklü inşaat demirlerinin park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 7 otomobilde hasar oluştu.

Cengiz Tunç (42) idaresindeki 06 BL 4003 plakalı tır, Bayraktepe Mahallesi 392. Sokak'taki yokuşta freni boşaldı.

Bir süre yokuş aşağı geri geri ilerleyen tırın üzerindeki tonlarca inşaat demiri, park halindeki araçların üzerine düştü. Tır kendiliğinden durdu.

Büyük çapta hasarın oluştuğu kazada, 7 otomobil zarar gördü.

KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü

KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü

KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü

KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü

KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü

KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü

KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü

KIRIKKALE - Freni boşalan tırdaki tonlarca demir, araçların üzerine düştü

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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