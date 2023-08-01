Freni Boşalan TIR Tehlikeli Durumu Atlatarak Durdu

SULTANGAZİ'de freni boşaldığı öne sürülen TIR, geri geri kaydı. Kayan TIR, üzerlerine doğru gelen tekstil işçileri, şoförün manevrası sayesinde büyük tehlike atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta bulunan bir iş yerine yük getiren TIR şoförü, sola dönülmez uyarı levhasının bulunmasına rağmen ara sokağa dönmeye çalıştı. Bu sırada iddiaya göre, freni boşalan TIR yokuş aşağı geri geri kaymaya başladı. Kayan TIR'ı gören ve çay molasında olan tekstil işçileri, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşçilere doğru gelen TIR, şoförünün manevrasıyla durduruldu.

O ANLAR KAMERADA

Büyük bir tehlikenin atlatıldığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın yokuş aşağı kaydığı, kaldırımda bulunan çalışanların kalkarak, koşar adımlarla uzaklaştıkları, şoförün manevrasıyla TIR'ın kupasının sağa döndüğü, kısa bir süre sonra ise durduğu görülüyor.