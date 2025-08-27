Freni Boşalan TIR Refüje Çıktı

Elazığ'da freni boşalan TIR, şoförünün manevrası ile refüje çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ELAZIĞ'da yolda ilerlerken freni boşaldığı öne sürülen TIR, şoförünün manevrasıyla refüje çıktı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ-Bingöl kara yolundaki Yolçatı kavşağında meydana geldi. Yolda ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ASR 520 plakalı TIR'ın, iddiaya göre freni boşaldı. Kavşağa yaklaştığı sırada şoförün manevrasıyla TIR, refüje çıktı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
