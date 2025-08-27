Freni Boşalan Tır Refüje Çarptı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde freni boşalan tır, kontrollerini kaybederek refüje çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde freni boşalan tırın refüje çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca mevkisinde, dün akşam sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ASR 520 plakalı tırın freni boşaldı.
Bu şekilde bir süre ilerleyen araç, Yenice köyü Yolçatı mevkisinde kontrolden çıktı. Araç, kavşaktaki refüje çarparak durabildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel