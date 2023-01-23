Freni boşalan TIR, 2 TIR'a çarptı; D-100 yolu ulaşıma kapandı Güncel Haberler DÜZCE'de freni boşalan TIR, park halindeki 2 TIR'a çarparken, dorsesinde bulunan çelik konstrüksiyonlar yola devrildi. DÜZCE'de freni boşalan TIR, park halindeki 2 TIR'a çarparken, dorsesinde bulunan çelik konstrüksiyonlar yola devrildi. Kazada yaralanan olmazken, D-100 yolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Kaza saat 18.30 sıralarında D-100 yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Anıl Karabıyık idaresindeki 06 TIR 45 plakalı çelik konstrüksiyon yüklü TIR'ın Bolu Dağı'ndan inerken frenleri boşaldı. Sürücü Karabayık, Kaynaşlı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapınca; TIR yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı. TIR'ın kasasında bulunan devasa çelik konstrüksiyonlar D-100 yoluna düştü. Kaza nedeniyle D-100 yolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kazada yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kaynaşlı İstanbul Güncel Haberler

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