FRENİ BOŞALAN SÜRÜCÜSÜZ KAMYON 8 OTOMOBİLE ÇARPTI

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün eğimli yolda park halinde bıraktığı hafriyat kamyonu, freni boşalınca 8 otomobile çarptı. Kaza, Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak'ta meydana geldi. 07 ACP 529 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü, aracı eğimli yolda park etti. Freni boşalan ve sokakta yaklaşık 100 metre sürücüsüz ilerleyen kamyon, 8 otomobile çarptı. Kazada 1 otomobil hurdaya döndü diğerleri ise hasar gördü. Kamyon çarptığı araçlardan bazısını sürükleyerek sokakla çevreyolunun kesiştiği yerde durdu. Kazanın ardından polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel