FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİN APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ - Haberler

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FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİN APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARABÜK'te, freni boşalan park halindeki otomobil 4 katlı apartmanın bahçesine düştü.

KARABÜK'te, freni boşalan park halindeki otomobil 4 katlı apartmanın bahçesine düştü.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 58. Sokak'ta meydana geldi. Freni boşalan park halindeki 37 SD 416 plakalı otomobil yaklaşık 30 metre ilerleyerek yol kenarındaki metal korkulukları yıkarak yaklaşık 3 metrelik yükseklikten 4 katlı bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Otomobil olay yerine gelen vinçle bahçeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİN APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİN APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİN APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Metal, Güncel, Haberler

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