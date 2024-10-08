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Freni Boşalan Otomobil Evin Duvarına Çarptı

Freni Boşalan Otomobil Evin Duvarına Çarptı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan otomobil, evin duvarına çarparak dik vaziyette durdu. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı, ancak araçta ve evin duvarında hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan otomobil evin duvarına çarptı.

Mimarsinan Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde Emre E'ye ait 34 HM 5660 plakalı otomobil, park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket etti.

Yaklaşık 10 metre ilerleyen araç yol kenarındaki demir korkulukları aşarak tek katlı evin duvarına çarparak dik vaziyette durdu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçta ve evin duvarında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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