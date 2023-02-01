FRENİ BOŞALAN OTOBÜS, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA VE APARTMANA ÇARPTI Güncel Haberler KÜTAHYA'da yolcusu olmayan otobüs, freninin boşalması sonucu park halindeki 6 araca ve apartmana çarparak durdu. KÜTAHYA'da yolcusu olmayan otobüs, freninin boşalması sonucu park halindeki 6 araca ve apartmana çarparak durdu. Kaza, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Gönye Sokak üzerinde meydana geldi. Bülent Günday idaresindeki yolcusu olmayan 03 AEK 557 plakalı otobüsün freni boşaldı. Yokuş aşağı sürüklenen otobüs, park halindeki 6 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın duvarına çarparak durabildi. Gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüs vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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