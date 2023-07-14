Freni Boşalan Minibüs 2 Araça Çarptı: 2 Yaralı

Freni boşalan minibüs 2 araca çarparak durabildi: 2 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan minibüs seyir halindeki araca ve park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olayın görgü tanığı Necla Koçan, çok büyük bir gürültünün geldiğini ve büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, "İçeride müşteri beklerken bir gürültü duydum ve bu tarafa doğru geldim. Yukardan bir tane arabaya vurmuş. Ben burada 3'üncü arabaya vurduğunu gördüm arabada bir adamın yaralandığını gördüm. Sonrasında ambulans itfaiye derken bir kargaşa oldu. Çok daha büyük bir facia olabilirdi. Allah'a şükür yaya yoktu. Ben yaralı olarak arabanın içinde 1 kişi gördüm. Ama otobüste sıkışanlar olmuş. Üzücü bir kazaya şahit olduk, keşke olmasaydı. Şoför hastalandı dediler ama freni boşalmış diye duyduk. Hatta el frenini çekmek için uğraşmış şoför. Olay sonrasında trafik durdu burada. Bizde görevimiz olarak 112'yi aradık. Bir kargaşa oldu ama insanlar birlik olup hemen yardıma koştu" dedi.