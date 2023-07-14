Freni Boşalan Midibüs 2 Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan midibüsün 1'i seyir halinde 2 otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada Muharrem Çubuk ve park halindeki otomobilde bulunan M.F. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın görgü tanığı Necla Koçan, çok büyük bir gürültünün geldiğini ve büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, 'Çok daha büyük bir facia olabilirdi. Allah'a şükür yaya yoktu. Ben yaralı olarak arabanın içinde 1 kişi gördüm. Ama midibüste sıkışanlar olmuş. Üzücü bir kazaya şahit olduk, keşke olmasaydı. Şoför hastalandı dediler ama freni boşalmış diye duyduk. Hatta el frenini çekmek için uğraşmış şoför' dedi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan midibüsün 1'i seyir halinde 2 otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Osman Temiz Mahallesi'ndeki İlker Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Çubuk yönetimindeki 06 CDE 359 plakalı midibüs, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle seyir halindeki 06 DMM 097 plakalı otomobile, ardından da park halinde bulunan 06 CMF 686 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın görgü tanığı Necla Koçan, çok büyük bir gürültünün geldiğini ve büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, "İçeride müşteri beklerken bir gürültü duydum ve bu tarafa doğru geldim. Yukarıdan bir tane arabaya vurmuş. Ben burada 3'üncü arabaya vurduğunu gördüm arabada bir adamın yaralandığını gördüm. Sonrasında ambulans itfaiye derken bir kargaşa oldu. Çok daha büyük bir facia olabilirdi. Allah'a şükür yaya yoktu. Ben yaralı olarak arabanın içinde 1 kişi gördüm. Ama midibüste sıkışanlar olmuş. Üzücü bir kazaya şahit olduk, keşke olmasaydı. Şoför hastalandı dediler ama freni boşalmış diye duyduk. Hatta el frenini çekmek için uğraşmış şoför" dedi.