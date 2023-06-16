Marmaris'te freni boşalan kamyonet yol kontrol noktasına daldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde freni boşalan kamyonet yol kontrol noktasına daldı. Güneş şemsiyesinin altında bekleyen 2 polis memuru son anda kaçarak kurtulurken, o anlar mobese kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde kontrol yaptığı yol kontrol noktasında meydana geldi. Nevşehir'den Marmaris'e gelen F.G. yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre frenin boşalması sonucu polis kontrol noktasına daldı. Bu sırada güneş şemsiyesinin altında bekleyen 2 polis memuru yol kenarındaki bariyerlere doğru kaçıp, kurtuldu. Kamyonet, güneş şemsiyesine çarpıp, devirdikten sonra bariyerlere çarpıp, durdu. Sürücü F.G. yara almadan kurtulurken, o anlar mobese kameralarına yansıdı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Vasfi Öztüzün, olayı yaşayan polislere geçmiş olsun dileğinde bulundu.