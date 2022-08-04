FRENİ BOŞALAN KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI 6 YARALI

KARABÜK'te freni boşalarak otomobile çarpan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza saat 19.30 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayii kavşağında meydana geldi. Mustafa Giriş idaresindeki 78 BD 931 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait kamyon freni boşalarak, kavşak içerisindeki ışıklarda dönüş yapmak için bekleyen Emre Esen idaresindeki 34 NA 744 otomobile çarptı. Kamyonun, otomobile çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücülerle birlikte Musa Arslan, İsmail Gergen, Raşit Lafçı ve Ezgi Esen yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kamyon ve otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.