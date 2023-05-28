Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Freni Boşalan Kamyon Araçların Üzerine Devrildi

Freni Boşalan Kamyon Araçların Üzerine Devrildi

Güncel Haberler

Düzce'de freni boşalan kamyon rampa aşağı indi ve yol üzerindeki araçlara çarptıktan sonra cipin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Düzce'de freni boşalan kamyon rampa aşağı indi. Yol üzerindeki araçlara çarpan kamyon cipin üzerine devrilerek durdu.

Olay, Bahçeşehir bölgesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampanın başına park edilen kamyonun freni boşaldı. Bir anda hareket etmeye başlayan kamyon önündeki araçlara çarparak rampa aşağıya inmeye başladı.

Hızlanan kamyon önüne aldığı bir başka araç ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan başka bir cipin üzerine devrilerek durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Bahçeşehir Tragger Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title