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Freni boşalan kamyon 2 araca çarptı: 3 yaralı

Freni boşalan kamyon 2 araca çarptı: 3 yaralı

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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra durdu.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Mustafa K. yönetimindeki 63 AFY 314 plakalı hafriyat kamyonu freni boşalınca önünde ilerleyen Mehmet Ş.'nin kullandığı 01 V 5300 plakalı kamyonet ile ve Hışman Y. idaresindeki 41 AFY 665 plakalı TIR'a çarparak durdu. Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Hisarcık Birecik Güncel Haberler

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