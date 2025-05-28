Freni Boşalan İş Makinesi Kazaya Neden Oldu

Freni Boşalan İş Makinesi Kazaya Neden Oldu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan bir iş makinesi, kontrolünü kaybederek caddede bulunan araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıkarak caddede bulunan araçlara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan iş makinesi, büyük bir gürültüyle çevredeki araçlara çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan ve hasar gören araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı. Yaralanan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan caddede bulunan esnafın korku dolu anları ve kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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