Freni Boşalan Hafriyat Kamyonu Duvara Çarptı: Şoför Yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada şoför yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. Fikret D. yönetimindeki 01 AHJ 727 plakalı hafriyat yüklü kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu kamyon, İsmail A.'ya ait evin bahçe duvarına çarptı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan şoför, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.