Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi - Haberler

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Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da freni boşalan park halindeki hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi.

Antalya'da freni boşalan park halindeki hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi.

Kaza, Alanya ilçesi Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ACP 529 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü eğimli yolda park etti. Freni boşalan hafriyat kamyonu park halindeki araçların arasına daldı. Toplamda park halindeki 8 araç kazada hasar görürken, bir otomobil adeta hurdaya döndü. Hareket kabiliyetini kaybeden otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi

Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi

Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi

Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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