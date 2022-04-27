Freni boşalan dolmuş ağaca çarptı 5 yaralı

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan dolmuşun ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seyranbağları Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Kolej yönüne doğru yokuş aşağı ilerleyen V.D. yönetimindeki 06 J 1633 plakalı dolmuş, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle ağaca çarparak durabildi. Kazada, dolmuşta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel