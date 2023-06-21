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Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle markete girdi

Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle markete girdi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tırtar Mahallesi'ndeki yazlık sitenin otoparkında aracıyla manevra yapan sürücü, fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan otomobil, binanın altındaki markete girdi. İş yerindeki iki kişi, aracı son anda fark edip uzaklaştı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle işletmede hasar oluştu.

Olay anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Güncel Haberler

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