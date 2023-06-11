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FREN YERİNE GAZA BASTI, ÇARPTIĞI YAYAYI ARACININ ALTINDA SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA

Güncel Haberler

BURSA'da, kavşaktan dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

BURSA'da, kavşaktan dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Fren yerine gaza basan sürücü, çarptığı yayayı, aracının altında metrelerce sürükledi. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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