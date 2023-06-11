FREN YERİNE GAZA BASTI, ÇARPTIĞI YAYAYI ARACININ ALTINDA SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA

BURSA'da, kavşaktan dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Fren yerine gaza basan sürücü, çarptığı yayayı, aracının altında metrelerce sürükledi. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel