FREN YERİNE GAZA BASINCA VERGİ DAİRESİNE GİRDİ - Haberler

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FREN YERİNE GAZA BASINCA VERGİ DAİRESİNE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binasına girdi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binasına girdi. Kazada bina ve araç hasar gördü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen, 41 KY 591 plakalı otomobilin sürücüsü, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası önüne otomobilini park edeceği sırada yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Otomobil, hızla vergi dairesi başkanlığı ofisine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil de vergi dairesi ofisinden çekiciyle çıkarıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vergi dairesi ofisinde ve otomobilde hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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