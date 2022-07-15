FREN YERİNE GAZA BASINCA DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de, yolda dönmeye çalışan sürücü fren yerine gaza basınca otomobil dere yatağına düştü.
DÜZCE'de, yolda dönmeye çalışan sürücü fren yerine gaza basınca otomobil dere yatağına düştü. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kaza saat 21.30 sıralarında Mergiç Mahallesi Melensu Park mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezine dönmeye çalışan A.C.H, 81 FA 284 plakalı otomobilinin freni yerine gaza basınca otomobil yoladan çıkarak dere yatağına düştü. Kazada otomobil sürücüsü A.C.H yaralanırken, vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel