Fren Yerine Gaza Basan Sürücü, Öğrenciyi Aracın Altına Aldı

YALOVA'da fren yerine gaza basarak, kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Şahin'i (18) otomobilinin altına alan sürücü E.G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kameraya da yansıyan olayla ilgili ifade veren E.G.'nin, "Küt diye bir ses duydum. Bir anda pedalları karıştırdım" dediği öğrenilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin'in ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kadıköy Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G., kullandığı otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin'e çarparak aracın altına aldı. Kazayı görenler, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin'i aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sena Nur Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Öte yandan kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Sena Nur Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, emniyete götürülen sürücü işlemlerinin ardından 'taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. E.G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ehliyetine de el konuldu. E.G.'nin ifadesinde ise "Öğrenciyle göz göze geldik. Sonra birden küt diye bir ses duydum. Bir anda pedalları karıştırdım" dediği öğrenildi.