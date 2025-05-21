Fren Yerine Gaza Basan Sürücü, Öğrenciyi Aracın Altına Aldı

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü, Öğrenciyi Aracın Altına Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da otomobil sürücüsü, fren yerine gaza basarak kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Şahin'e çarptı. Ağır yaralanan Şahin hastaneye kaldırılırken, sürücüyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YALOVA'da fren yerine gaza basarak, kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Şahin'i (18) otomobilinin altına alan sürücü E.G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kameraya da yansıyan olayla ilgili ifade veren E.G.'nin, "Küt diye bir ses duydum. Bir anda pedalları karıştırdım" dediği öğrenilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin'in ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kadıköy Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G., kullandığı otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin'e çarparak aracın altına aldı. Kazayı görenler, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin'i aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sena Nur Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Öte yandan kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Sena Nur Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, emniyete götürülen sürücü işlemlerinin ardından 'taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. E.G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ehliyetine de el konuldu. E.G.'nin ifadesinde ise "Öğrenciyle göz göze geldik. Sonra birden küt diye bir ses duydum. Bir anda pedalları karıştırdım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda kilit ismin şirketine kayyum atandı
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı ile Bodrum'da
Türkiye 2030'dan sonra su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek

Türkiye için tarih verildi! Su kıtlığı ile karşı karşıyayız
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Nani'den Fenerbahçe yorumu: Mourinho devam ederse...
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.