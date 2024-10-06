Fren Arızası Sonucu Trafik Kazası: 4 Araç Zarar Gördü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde fren sistemi arızalanan minibüs, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Ulaşlı ışıkları mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Osman K. (87) yönetimindeki 41 E 7716 plakalı minibüs, fren sisteminin arıza yapması sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 41 H 6283, 16 YG 312, 10 NE 220 ve 34 GT 0940 plakalı araçlara çarptı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, kazada yaralanan Osman K.'ya ilk müdahaleyi yaparken, diğer araçlardaki kişilerin yaralanmadıkları belirlendi. Yaralı minibüs sürücüsü ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.