Freddy Kasırgası'nın Vurduğu Malavi'de Salgın Hastalık Endişesi

BLANTYRE, 17 Mart (Xinhua) -- Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Malavi'nin "son yıllarda yaşanan en kötü doğal afeti" Freddy Kasırgası'nın ardından potansiyel bir su kaynaklı hastalık salgınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

BLANTYRE, 17 Mart (Xinhua) -- Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Malavi'nin "son yıllarda yaşanan en kötü doğal afeti" Freddy Kasırgası'nın ardından potansiyel bir su kaynaklı hastalık salgınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Chakwera Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada en az 326 kişinin hayatını kaybettiğini ve yerlerinden olan insan sayısının iki kattan fazla artışla 183.159'a çıktığını söyledi.

Sağlık uzmanları Freddy Kasırgası'nın yol açtığı seller, şiddetli rüzgarlar ve toprak kaymalarının, kolera gibi su kaynaklı hastalıklara yol açabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Bu riskleri kabul eden Sağlık Bakanlığı Sekreteri Charles Mwansambo, hükümetin tehdidi en aza indirmek üzere sağlık kuruluşlarıyla yakın işbirliği yaptığını söyledi.

Perşembe günü Xinhua'ya konuşan Mwansambo, "Bakanlık ve diğer sağlık kuruluşları hep birlikte çalışmaları artırmaya ve müdahalenin zamanında yapılmasını sağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Malavi Kızılhaç Derneği Programlar ve Geliştirme Direktörü Prisca Chisala, tahliye kamplarında kalan birçok afetzedenin, sanitasyon tesislerinin olmaması nedeniyle koleraya yakalanma riskinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Chisala, "Temiz su ve gıdanın sağlanmasını düzenlemek daha zor hale geldi, bu da birçok kişinin hayatı açısından potansiyel tehdit oluşturuyor" diye ekledi.

Aşağı Shire Vadisi'ndeki Chikwawa ve Nsanje bölgelerindeki sivil toplum örgütleri de birçok afetzedenin tuvaletlere ve diğer su, sanitasyon ve hijyen imkanlarına erişiminin olmamasından dolayı kamplarda potansiyel kolera salgınları görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre ülkede Mart 2022'den bu yana 54.120 kolera vakası görüldü ve 1.660 kişi koleradan hayatını kaybetti.