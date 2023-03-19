Freddy Kasırgası'nın Vurduğu Malavi'de Ölü Sayısı 447'ye Yükseldi

LİLONGWE, 19 Mart (Xinhua) -- Malavi'nin güneyinde etkili olan Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı Cumartesi günü yerel saatle 19.00 (17.00 GMT) itibarıyla 447'ye ulaşırken, 362.928 kişi de yerinden edildi.

LİLONGWE, 19 Mart (Xinhua) -- Malavi'nin güneyinde etkili olan Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı Cumartesi günü yerel saatle 19.00 (17.00 GMT) itibarıyla 447'ye ulaşırken, 362.928 kişi de yerinden edildi.

Malavi Afet Yönetim İşleri Dairesi (DoDMA) Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada rakamları doğrulayarak 918 kişinin yaralandığını ve 282 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Malavi Savunma Kuvvetleri (MDF), Malavi Polis Teşkilatı ve kurtarma ekipleri operasyonlarına devam ediyor. Öte yandan Malavi Savunma Kuvvetleri karayoluyla ulaşılamayan yerlere havadan yardım malzemeleri, tıbbi malzeme ve personel naklediyor.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkenin doğusunda yer alan ve kasırgadan etkilenen Zomba ve Machinga'yı ziyaret ettikten sonra Cumartesi akşamı televizyonda yayımlanan ulusal konuşmasında, etkilenen bölge ve şehirlerde afet durumu ilan etmesinin ardından bazı yabancı misyonların, hükümetlerin, yerel ve uluslararası kuruluşların, şirketlerin ve bireylerin destek çağrısına yanıt verdiğini söyledi.

Devlet Başkanı, kasırgadan etkilenen kamplardaki ve bölgelerdeki durumun korkunç olduğunu belirterek daha fazla insani destek çağrısında bulundu.

Malavi Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 230 okulun ülke içinde yerinden edilmiş topluluklar için geçici kamplara dönüştürülmesi nedeniyle güney bölgesindeki okulların tatilini 31 Mart'a kadar uzattı.

Freddy Kasırgası geçen hafta Pazar gecesinden Salı gününe kadar Malavi'nin güney bölgelerini sert şekilde etkisi altına alarak şiddetli rüzgarlara, sellere ve toprak kaymalarına neden olurken, yüzlerce kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.