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Freddy Kasırgası'nın Vurduğu Malavi'de Ölü Sayısı 326'ya Yükseldi

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Freddy Kasırgası'nın Vurduğu Malavi'de Ölü Sayısı 326'ya Yükseldi

BLANTYRE, 17 Mart (Xinhua) -- Malavi'nin Blantyre kentindeki bir okulda kurulan geçici barınakta kahvaltı için sıra bekleyen, Freddy Tropikal Kasırgası'ndan etkilenen bölge sakinleri, 16 Mart 2023.

BLANTYRE, 17 Mart (Xinhua) -- Malavi'nin Blantyre kentindeki bir okulda kurulan geçici barınakta kahvaltı için sıra bekleyen, Freddy Tropikal Kasırgası'ndan etkilenen bölge sakinleri, 16 Mart 2023.

Malavi Devlet Başkanı, Perşembe günü akşam saatlerinde televizyondan yaptığı açıklamada Malavi'de Freddy Tropikal Kasırgası yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 326'ya çıktığını söyledi. (Fotoğraf: Joseph Mizere/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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