Freddy Kasırgası ikinci kez Mozambik'i vurdu

Tarihin en uzun süren kasırgası olabileceği belirtilen Freddy Kasırgası, Mozambik'i ikinci kez vurarak bir kişinin ölümüne yol açtı.

Tarihin en uzun süren kasırgası olabileceği belirtilen Freddy Kasırgası, Mozambik'i ikinci kez vurarak bir kişinin ölümüne yol açtı.

Kasırga, dün Zambezia bölgesini vurarak sağanağı da beraberinde getirdi.

Yerel medyada, ikinci kasırgada evi yıkılan bir kişinin hayatını kaybettiği, tedbir olarak bölgedeki tüm elektrik hatlarının kesildiği ve uçuşların durdurulduğu aktarıldı.

Devlet kanalı TVM'deki görüntülerde, şiddetli rüzgarın ağaçları yıktığı, ev ve iş yerlerine zarar verdiği görüldü.

Kasırgadan Zambezia, Tete, Sofala ve Nampula bölgelerinde yarım milyon kişinin olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı ve 3 gün sonra Mozambik'i vuran kasırganın tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

İlk kasırgada Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilenirken, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.