SPOR Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından

GZT Giresunspor maçının ardından

Groenendijk: Bu galibiyetle alt tarafla işimiz kalmadı

Keleş: Skora rağmen iyi oynadık

Semih ERSÖZLER - Adem AKALAN/ ANTALYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor' sahasında GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ve GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Bu galibiyetle seriye bir 3 puan daha eklediklerini söyleyen Alfons Groenendijk, "Müthiş bir galibiyet diyebilirim. Birkaç ay içerisinde performansımıza bakacak olursak harika bir iş çıkarttığımızı söyleyebilirim. Yedek kulübesinden gelenler bugün maçı kazandıranlardı. Kattıkları enerji, kalite ve ürettikleri skor bizi galibiyete ulaştırdı. Belki şu an mükemmel oynamıyoruz. Ancak herkesin oynama isteği, hırsı, azmi ve takım oyununa yaptıkları katkılarla maçlarımızı kazanarak ilerliyoruz. Bu camiada büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"KOLAY RAKİBE KARŞI OYNAMADIK"

Kolay bir rakibe karşı oynamadıklarını söyleyen Alfons Groenendijk, "Onlar da son haftalarda yaptıkları çıkışla göze çarpan bir takımdı. Giresunspor'u oynadıkları oyun için tebrik ediyorum, ancak biz daha çok istedik. Müthiş bir galibiyet aldık. Kendimize bakıyoruz ve maç maç ilerliyoruz. Bu galibiyetle alt tarafla işimiz kalmadı. Şu anda lig sıralamasında başımızı yukarılara çevirip nereye ulaşabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. 8 maçlık serimiz var ve bunu durdurmak niyetinde değiliz. Gidebileceğimiz en uzak noktaya kadar bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"MÜTHİŞ BİR GÜNDÜ"

Futbolda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını belirten Groenendijk, "Doğru işler yaptığınızda galibiyetler geliyor. Müthiş bir gündü. Haji Wright kendi çalıştı, kendi istedi ve 11'i hak etti. Gelecek sezon planlaması henüz yapamadık. Bu göreve geldiğimizde 18'İnci sırada bir takım aldık. Gelecek sezonu düşünmekten ziyade bu takımı ligde tutma amacımız vardı. Bu son galibiyetle alt tarafla işimiz kalmadı. Artık daha çok bu konulara yönelebiliriz. Önümüzdeki sezon planlamasını yapmak için hala erken diyebilirim" ifadelerini kullandı.

HAKEN KELEŞ: SKORA RAĞMEN İYİ OYNADIK

skora rağmen iyi oynadıklarını belirten GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maç öncesi iyi çıkışımız vardı, burada devam ettirmek istiyorduk. Kazanamasak da kaybetmek istemiyorduk. Duran top golüyle geriye düştük. Duran toptan 2 gol yemek bizi biraz sıkıntıya soktu. Deplasmanda çok net pozisyonlara girdiğimizi ve değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Rakibimiz ise girdiği pozisyonları değerlendirdi. Onları tebrik ediyorum. İyi oynamamıza rağmen, skor pek oyunu yansıtmıyor. Rakip tam kadroydu, bizim baya eksiğimiz vardı. Buna rağmen oyuncularım elinden geleni yaptı. Önümüzde Sivasspor ve Malatyaspor maçları var. Buradan çıkaracağımız 6 puan bizi rahatlatacaktır" diye konuştu.