Fransızların Çoğu Enflasyon Seviyesinden Endişe Ediyor

PARİS, 4 Kasım (Xinhua) -- Fransız ekonomi haber kanalı BFM Business, Perşembe günü Odoxa tarafından gerçekleştirilen bir ankete atıfta bulunarak her 10 Fransız'ın dokuzundan fazlasının Fransa'daki enflasyon seviyesinden endişe duyduğuna dair bir haber yayınladı.

PARİS, 4 Kasım (Xinhua) -- Fransız ekonomi haber kanalı BFM Business, Perşembe günü Odoxa tarafından gerçekleştirilen bir ankete atıfta bulunarak her 10 Fransız'ın dokuzundan fazlasının Fransa'daki enflasyon seviyesinden endişe duyduğuna dair bir haber yayınladı.

BFM Business'ın haberinde, ekonomik moral endeksinin en düşük seviyede olduğu ve ankete katılanların yüzde 78'inin "daha az özgüvenli" hissettiği ifade edilirken, yüzde 22'sinin "daha özgüvenli" olduğu kaydedildi.

BFM, ankete katılanların yaklaşık yüzde 75'inin ülkenin ekonomik zorluklarının 2023'te daha fazla olacağına inandığını ve Fransızlar tarafından öngörülen enflasyon seviyesinin yüzde 12,5 olduğunu belirtti.

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından yayınlanan son rapora göre, Fransa'nın tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 6,2'ye yükselmesi bekleniyor.

BFM Business'a konuşan Odoxa Başkanı Gael Sliman, Fransızların enflasyonun INSEE tarafından açıklanan seviyenin iki katı olduğuna inandığını söyledi.

BFM Business, ankete katılanların üçte birinden fazlasının enflasyonun yüzde 15'in üzerinde olduğuna inandığını belirtti.

26-27 Ekim tarihlerinde 18 yaşın üstündeki 1.005 Fransız ile yapılan ankete göre, ankete katılanların yüzde 46'sı birikimlerini harcadıklarını ya da günlük harcamalarını karşılamak amacıyla bir veya daha çok kredi kullandıklarını söyledi.