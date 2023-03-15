Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi

Fransa'da, Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendikanın çağrısıyla emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenledi.

Fransa'da, Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendikanın çağrısıyla emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenledi.

Hükümetin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde eğitim, ulaşım gibi farklı sektörler greve gitti ve büyükşehirler başta olmak üzere 200'den fazla noktada gösteriler yapıldı.

Başkent Paris'te Invalides Meydan'ında başlayan gösteri, İtalya Meydanı'nda sona erdi.

Gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Biber gazı ve cop kullanan polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Bazı göstericiler, iş yeri vitrinleri ve otobüs duraklarının camlarını kırdı.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 480 bin kişinin gösterilere katıldığını belirtirken, CGT sendikası bu rakamı 1,7 milyon olarak açıkladı. Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'teki gösteri sırasında 17 kişinin gözaltına aldığını aktardı.

Öte yandan işçi sendikaları, parlamenterleri yarın Senato ve Ulusal Meclis'te görüşülecek emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarına karşı oy kullanmaya çağırdı.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.