Fransızlar Macron'u tarihi Versailles Sarayı önünde protesto etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yabancı yatırımcılara yönelik program nedeniyle gittiği tarihi Versailles Sarayı'nda protesto edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Versailles Sarayı yakınlarında toplanan kalabalık, Macron'u çok uluslu şirket sahibi yüzlerce yabancı yatırımcının bulunduğu " Fransa'yı seç" programına katılımı esnasında protesto etti.

Emeklilik yaşını iki yıl uzatan tartışmalı reformun geri çekilmesini isteyen göstericiler, "Macron istifa" sloganları attı.

Program nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin Versailles Sarayı'na yaklaşmasına izin vermedi.

Altıncı defa düzenlenen programa, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu 200'e yakın çok uluslu şirketin patronu katılıyor.

Cumhurbaşkanı Macron da Twitter hesabından Musk ile baş başa görüşmesinde Fransa'daki yatırım fırsatları ile elektrikli araç ve enerji sektörlerindeki önemli ilerlemeyi ele aldıklarını belirtti.