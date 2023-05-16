Fransız yargısından Lübnan Merkez Bankası Başkanı'na 'tutuklama kararı'

Fransız yargısı, yolsuzluk davası nedeniyle Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı.

Lübnan medyasına göre Selame hakkında daha önce "kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk" iddiaları dolayısıyla Paris'te açılan davanın bugün duruşması görüldü.

Selam duruşmaya katılmazken, davanın yargıcı Aude Buresi, Selame hakkında "uluslararası tutuklama" kararı çıkardı.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame ise hakkında verilen kararın ardından yazılı açıklama yayımlayarak Fransız yargısına sert tepki gösterdi.

Selame'nin açıklaması Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı. Selame, Fransız yargıcın, yasalarında öngörülen kanuni süreye uymadığı ve verdiği kararla açıkça ülkesinin yasalarını ihlal ettiğini savundu.

Karara itiraz edeceğini belirten Selame, tutuklama kararının önyargılı bir şekilde alındığını aktardı.

Lübnan'da 30 yıldır Merkez Bankası Başkanı olan 72 yaşındaki Selame'nin görev süresi bu ay doluyor. Selame'nin Lübnan'da tutuklanabilmesi için de dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak'ta Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat'ta da Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame ayrıca 16 Mart'ta Beyrut'ta, Avrupa'dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti.

Başsavcı Avn, 17 Mart'ta da Raca Selame hakkında tutuklama kararı vermişti. Raca Selame, 12 Mayıs 2022'de iki aylık tutukluluğun ardından 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.