Fransız yardım kuruluşu, polisin yıllardır göçmenlere şiddet uyguladığını iddia etti Açıklaması

Fransa'da göçmenlere yönelik yardımlarıyla tanınan Utopia 56 Derneği, Fransız polisinin son günlerde protestoculara yönelik orantısız güç kullanımını, yıllardır organize olarak düzensiz göçmenlere uyguladığını öne sürdü.

Dernekten yapılan açıklamada, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu uygulamaya koymasının ardından son günlerde gözlerin polis aracılığıyla Fransız devletinin uyguladığı şiddete çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, Utopia 56'nın, Fransa'ya gelen düzensiz göçmenlere yönelik bu organize ve tekrar eden şiddete birçok tanık üzerinden, başkent Paris ve göçmenlerin yoğunlukta olduğu Calais kenti ile Briançon'da yıllardır şahit olduğu kaydedildi.

Bu düzensiz göçmenlerin birçoğunun sokaklarda ve genellikle yalnız yaşadığına değinilen açıklamada, Fransız polisinin insancıl haklar talep eden bu kişilere yönelik keyfi tutuklamalar yaptığı, dışarıda ve içeride hakaretlerde bulunduğu, yumruklu, gazlı ve coplu fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

"Bu metodik polis şiddetinin amacı var; caydırıcılık için korkutmak"

Birçok düzensiz göçmenin yaşam boyu travmasını taşıyacağı bu şiddeti emniyet kurumuyla özdeşleştireceği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Şikayetler ve kanıtlar azsa, bunun nedeni düzensiz göçmenlerin çoğunun ikamet hakları ve sosyal entegrasyonları üzerinde olumsuz etkilerden korkmasıdır. Birçoğu, onları savunmayan devletin uyguladığı bu şiddeti, şikayet durumunda intikam alınacağı korkusuyla sessizce kabul ediyor."

Açıklamada, 18 ve 23 Kasım 2021'de Paris'teki Saint-Denis ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kamplarından polisin şiddet uygulayarak tahliye ettiği düzensiz göçmenlerden 33'ünün şikayette bulunsa da bunun zamanla unutulduğu anımsatılarak, savcılığın polisin müdahalesini meşru olarak değerlendirdiğine işaret edildi.

Utopya 56'nın uyarılarına ve yüzlerce tanıklığa rağmen yargısal hiçbir sürecin başlatılmadığına işaret edilen açıklamada, "Bu metodik polis şiddetinin amacı var; caydırıcılık için korkutmak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, polisin, göçmenlere yardımdan vazgeçirmek için dernek gönüllülerine son 3 yılda 20 bin avro cezası kestiği anımsatıldı.

"Bu uygulamalar sığınmacı ve düzensiz göçmenlere karşı yıllardır yapılıyor"

Saint-Brevin Belediye Başkanı'nın düzensiz göçmenlere ve sığınma talebinde bulunanlara kabul merkezi açtığı için evi ve arabalarının 21 Mart'taki gösteriler sırasında yakıldığı kaydedilen açıklamada, hükümetin şu ana kadar buna tepki vermediğinin altı çizildi.

"Bu şiddetin durması ve adaletin yerini bulması için İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile şiddeti örgütleyen ve halkın huzursuzluğuna sebep olan birçok kaymakam hakkında dava açılmasını istiyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Fransız vatandaşlarına düzensiz göçmenlere yönelik polis şiddetine sessiz kalmamaları ve kınamaları çağrısında bulunuldu.

Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Son birkaç gündeki polis şiddetinin ardından Darmanin, bireysel hadiseler gerekçesini öne sürüyor. Yalan söylüyor. Bu yöntemsel ve sistemsel şiddet, caydırıcılık için korkutmayı amaçlıyor. Bu uygulamalar sığınmacı ve düzensiz göçmenlere karşı yıllardır yapılıyor." ifadelerine yer verildi.