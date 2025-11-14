Fransız vekil, Meclis yönetmeliğinin başörtülü kadınların Genel Kurul'a girmesini yasaklamadığını belirtti

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Ersilia Soudais, Ulusal Meclis Bürosunun Genel Yönetmeliği'nin başörtülü kadınların Genel Kurul'a girmesini yasaklamadığını ifade etti.

Ülkede kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı, 2004'ten itibaren ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de uygulanmaya başlandı.

Fransa'da veli olarak okul gezilerine katılan refakatçi annelere de başörtüsü yasağının uygulanması, zaman zaman parlamentonun gündemine getirildi ancak kabul edilmedi.

Son olarak aşırı sağ ve iktidar kanadından farklı siyasetçiler, başörtülü kadın ve kız çocuklarının Ulusal Meclisi 5 Kasım'da ziyaret etmelerini tepkiyle karşıladı.

Bu durum, ülkedeki Müslüman vatandaşların maruz kaldığı Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) yeniden gündeme getirdi.

Soudais, başörtülü vatandaşların meclisi ziyaret etmesine yönelik gelen tepkiler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İslamofobik nedenlerden söz konusu Müslüman çocukların toplumun önüne atıldığını belirten Soudais, "İslamofobiye karşı mücadelenin savunucusu olarak bilinmeyen milletvekili Marc Fesneau bile tweetinde bu çocukların toplumun önüne atıldığını ifade etti." dedi.

Soudais, Fesneau'nun Meclis'teki bu ziyaretin organize edilmesinin arkasındaki isim olması nedeniyle bu konuda açıklama yaptığına işaret ederek, "Sağcı bir siyasetçinin böyle bir söylemi olması, ne kadar kabul edilemez seviyelere gelindiğini çok iyi gösteriyor. Çünkü sağ kesim bile artık buna tahammül edemiyor." yorumunu yaptı.

Ulusal Meclis'in Genel Yönetmeliği'nin ziyaretçilere ilişkin 8 maddesinin tartışıldığına değinen Soudais, şunları kaydetti:

"Yönetmelik başörtüsünün yasak olduğunu açıkça belirtmiyor. Dolayısıyla eğer yönetmeliğin değiştirilmesi isteniyorsa, o zaman değiştirsinler. Fakat şimdilik bana göre yönetmelik başörtülü kadınların Genel Kurul'a girmesini yasaklamıyor."

Soudais, başörtülü vatandaşların Genel Kurulu ziyaret etmesi hakkında paylaşım yapan Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in bir kez daha aşırı sağın ve özellikle Frontieres sitesinin başlattığı bir tartışmaya boyun eğdiğini ifade ederek, Frontieres'in Meclis'teki basın akreditasyonunu insanları ırkçı bir şekilde hedef almak için kullandığını söyledi.

Bu sitenin, Meclis'i ziyaret eden başörtülü vatandaşların fotoğraflarının izinleri olmadan yayınlayarak etik davranmadığını vurgulayan Soudais, "Esasında bu, görüntü hakkının bir ihlalini teşkil ediyor." dedi.

Soudais, uzun süredir Frontieres'e Meclis'te akreditasyon verilmemesini talep ettiklerini dile getirerek, Meclis'i ziyaret eden başörtülü kız çocukları hakkında "Bu polemiğin sözde çocukları savunmak için kullanılmasının skandal olduğunu düşünüyorum, oysa bu çocuklar, dini aidiyetlerinden ötürü ve görüntü haklarına saygı gösterilmeyerek, birden fazla nedenle saldırıya uğradılar." şeklinde konuştu.

Bu polemikle birlikte Müslüman vatandaşlara "bu ülkede hoş karşılanmadıkları" şeklinde olumsuz bir mesaj verildiğini anlatan Soudais, görünür bir simge taşıdıkları için özellikle başörtülü kadınların "damgalanacağına" değindi.

Soudais, şöyle devam etti:

"Ulusal Meclis, tüm halkın evi. Cumhuriyetimizin önemli temellerinden biri bu. Cumhuriyet, toplum olabilmemiz, herkesin Cumhuriyetimizde yerini bulabilmesi için var. Ama burada, nihayetinde, herkesin onun (Cumhuriyet'in) bir parçası olmadığı söyleniyor."

Laiklikle ilgili 1905 yasası hakkında Soudais, "Bana göre çok açık ve özünde çok olumlu bir yasa." yorumunu yaptı.

Bu yasanın vatandaşlara inanç özgürlüğü ve dinini özgürce yaşama hakkı tanıdığını kaydeden Soudais, Fransa'da laikliğin temel ilkesine aykırı bir şekilde araçsallaştırıldığına dikkati çekti.

Soudais, 10 Ekim'de Paris'e yakın Mitry-Mory kentinde başörtüsü konusunda bir müzakere etkinliği düzenleyerek, bu konuda hazırladıkları röportajın gösterimini yaptıklarını bildirdi.

Fransa'nın yakın tarihinde başörtüsü meselesi

Fransa'da kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı, 15 Mart 2004 tarihli kanunla beraber, ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de uygulanmaya başladı.

Ardından peçe, kamusal alanda 2010'da tamamen yasaklanırken bunu uygulamayanlara 1500 avro para cezası getirildi.

Fransa'da 2012'de okul gezilerine refakat eden annelere de başörtüsü yasağı getiren genelge yürürlüğe girdi. Tartışılan genelge, 2013'te Danıştay'ın başörtülü anneler lehine karar vermesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Aşırı sağcı siyasetçi Julien Odoul, Besançon kentinde 11 Ekim 2019'da bir toplantıda refakatçi başörtülü bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istedi ve sözlü saldırıda bulundu.

2024'te Olimpiyat Oyunları'nı ağırlayan Fransa, kendi sporcu delegasyonuna başörtüsü yasağı uyguladı.

Son olarak Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senato, 18 Şubat 2025'te spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Eski Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris'te 26 Mart'ta yaptığı bir konuşma sırasında, "Yaşasın spor, kahrolsun başörtüsü." dedi.

Retailleau'nun konuşmasından yaklaşık bir ay sonra, 28 Nisan'da Poissy kentinde yanında pusette bebeği olan bir annenin başörtüsü çekildi.

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğunun (CCIE) 2024 için hazırladığı "Avrupa'da İslamofobi" başlıklı raporda, Müslüman karşıtı vakaların yüzde 76'sının mağdur kadınlardan oluştuğu belirtildi.