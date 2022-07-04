FRANSIZ SPORCU, 600 METREDEN YARASA KANAT ATLAYIŞI YAPTI YENİDEN - Haberler

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FRANSIZ SPORCU, 600 METREDEN YARASA KANAT ATLAYIŞI YAPTI YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kemaliye ilçesinde devam eden Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında Avustralyalı Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny ve Fransız Jullien Millot, basejump olarak bilinen serbest atlayış gerçekleştirdi.

Kemaliye ilçesinde devam eden Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında Avustralyalı Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny ve Fransız Jullien Millot, basejump olarak bilinen serbest atlayış gerçekleştirdi. 600 metre yüksekliğindeki platformdan kendilerini boşluğa bırakan 3 sporcu bir süre havada süzüldü. Daha sonra Fırat Nehri kenarına inişe geçen sporculardan Cameron Tracey Smith, Türk Bayrağı açtı. Kemaliye ilçesi semalarında bir süre uçan sporcu daha sonra başarılı bir şekilde inişini tamamladı.

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