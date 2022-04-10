Fransız sokak sanatçısı, cumhurbaşkanı adaylarını en karşıt halleriyle resmetti

Fransız sokak sanatçısı Jaeraymie, yarın düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak birçok adayı, en karşıt halleriyle resmederek afişler hazırladı.

Jaeraymie, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u plastik mermi nedeniyle gözünden yaralanan sarı yelekli eylemci, aşırı sağcı Marine Le Pen'i başörtülü, sağcı Valerie Pecresse'i ve "ırkçı" görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Eric Zemmour'u sakallı ve takkelli şekilde resimlerini çizdi.

Fransız basınına yaptığı açıklamada, bu projenin amacının bazı gruplara ayrımcılık yapan siyasetçilerin resmini yapmak olduğunu ifade eden Jaeraymie, seçim kampanyası döneminde adayların sözlerini yumuşatma eğiliminde olduğunu, bu afişlerin insanlara adayların taahhüt ettikleri üzerinde düşünme imkanı verdiğini söyledi.

Jaeraymie, sarı yeleklilerin gösterilerinde çok sayıda kişinin polis şiddeti mağduru olduğunu, bu nedenle Macron'u gözü şişmiş ve yaralı bir sarı yelekli eylemci şeklinde resmettiğini söyledi.

Sanatçı, " Marine Le Pen'in Müslüman olarak temsil edilmesi Müslümanlara farklı bakmamızı sağlıyor. (Resimdeki) Kişi gerçek Marine Le Pen değil, kurgulanmış Marine Le Pen ve İslam'ı seçmeye karar verdi." dedi.