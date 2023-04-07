Fransız Şirket Veolia, Çin Pazarında Yeni Fırsatlar Arıyor

Çin, yeşil büyüme alanında ilerlerken bir Fransız çevre şirketi olan Veolia, Çin pazarında yeni fırsatlar arıyor.

Çin, yeşil büyüme alanında ilerlerken bir Fransız çevre şirketi olan Veolia, Çin pazarında yeni fırsatlar arıyor.

30 yıldır Çin'de yatırımlar yapan Veolia, ekolojik dönüşümde örnek bir şirket olmayı hedefliyor.

Çin'deki işleri son yıllarda hızla büyüyen şirket 40'tan fazla Çin kentinde bulunuyor.

Veoila, Beijing'in banliyölerinde bir atık su rezervuarını sulak alan parkına dönüştürmek için bir petrokimya şirketi ve yerel yönetimle çalışıyor.

SES (İngilizce): ESTELLE BRACHLIANOFF, Veolia Grubu CEO'su:

"Çin'in, dekarbonizasyon, kirlenmeyi giderme ve sektör için döngüsel ekonomi konusunda bizim için son derece önemli bir fırsat ülkesi olduğunu düşünüyorum. 30 yıldır Çin'de faaliyet yürütüyoruz ve yatırımda bulunuyoruz. Kovid-19 döneminde buradaydık ve gelecekte de burada olmaya devam edeceğiz.

Yanshan'da rafineriden gelen arıttığımız atık su, dünyada en yüksek standarda sahip.

O yüzden gelecekte Çin pazarının bizim için dekarbonizasyon ve kirlenmenin giderilmesinin yanı sıra döngüsel ekonomi alanlarında önem teşkil edeceğini düşünüyoruz.

Teknolojik yenilik ve yerel mevcudiyet bakımından getirdiğimiz şeylerin bu doğrultuda hareket ettiğini görebiliyoruz. Çin pazarı bizim için son derece önemli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)