Fransız sınır güvenliği Eurostar tren seferlerinin artırılmasını istemiyor Fransa'nın sınır güvelik personelinin, çalışan sayısının eksikliğinden dolayı tren seferlerinin artırılmasını istemediği bildirildi. Fransa'nın sınır güvelik personelinin, çalışan sayısının eksikliğinden dolayı tren seferlerinin artırılmasını istemediği bildirildi. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, az sayıda personelle hizmet veren Fransız sınır güvenlik polisi ve görevlilerinin, Avrupa'da hızlı tren hizmeti veren Eurostar'ın tren seferlerini artırmasına karşı çıktığı bildirildi. Londra ve Paris arasında günlük tren seferlerini artırmak isteyen Eurostar hızlı tren şirketinin bu talebi, demir yolu çalışanlarının greve gitmesi sonucu yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle engellendi. Öte yandan, tren seferlerindeki artışın İngiltere'nin Dover Limanı'nda tren istasyonlarında ve havalimanlarındaki yoğunluğu azaltabileceği kaydedildi. Fransa'da demir yolu çalışanlarının zam talebiyle ay başında greve gitmesi ülke genelinde tren seferlerinde aksaklıklara neden olmuştu. İngiltere'den yola çıkan tatilciler Dover Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturmuş, bu durumun Fransa sınırında görev yapan güvenlik personelinin eksikliğinden kaynaklandığı belirtilmişti. AA / Şeyma Uzundere - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Politico England Fransa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fransız sınır güvenliği Eurostar tren seferlerinin artırılmasını istemiyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.