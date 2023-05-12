Fransız savcılığı Sarkozy'nin Libya davasında Temyiz Mahkemesine çıkmasını talep etti

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Libya finansmanına ilişkin dava kapsamında Paris Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkmasını istedi.

Fransız basınında yer alan habere göre, savcılık dün Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve suç örgütü kurduğu" suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında Paris Temyiz Mahkemesi karşısına gönderilmesini talep etti.

Savcılık, Sarkozy'nin "yolsuzluk" ve "seçim kampanyasını yasa dışı finanse etmek" gibi suçlardan yargılanmasını istedi.

Ayrıca savcılık, aralarında Claude Gueant ve Brice Hortefeux gibi eski bakanların da bulunduğu ek 12 kişinin de aynı dava kapsamında Paris Temyiz Mahkemesine çıkarılmasını talep etti.

Olay

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim, sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmış, 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından Sarkozy'nin hakkında "Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama, yolsuzluk yapma ve Libya kamu fonlarını gizleme" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy'nin Ekim 2020'de yolsuzlukla mücadele yargıçlarına verdiği ifadenin ardından dosyasına "suç örgütü kurma" suçlaması da eklenmişti.